Beyaz Saray'ın önünde tarihi bir gün yaşandı. Türk, Kürt ve Arap yüzlerce kişi, coşkulu bir gösteri düzenledi.

Terör örgütlerine tepki gösterdiler

Ortak sloganlar, Türkiye'nin operasyonu teröre karşı düzenlendiği, terör örgütleri PKK/YPG'nin DEAŞ'tan farksız olduğu ve Kürtler'i temsil etmediği yönündeydi. O sloganlar İngilizce de söylendi.

Ardından Mehmetçiğe selam duruldu, şehitler için Fatiha okundu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı, coşkuyla seslendirildi.

Gösteriye katılanlar, vatanla aralarındaki mesafenin önemli olmadığını vurguladı. Türk dünyasının temsilcileri de yer aldı.

Türkiye'ye destek gösterisine katılan Araplar, terör örgütleri PKK/YPG ile Arap Birliği'ne tepki gösterdi.

"Türk ordusunun terör örgütlerinin peşinden daha fazla gitmesini isteriz"

Suriyeli Muhammed, Mehmetçiğin Tel Abyad ve Rasulayn'ı almasıyla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Aldığımız haberlere göre Türk ordusu çok profesyonel hiçbir sivili öldürmedi. Türk ordusunun terör örgütlerinin peşinden 30 kilometreden de fazla gitmesini isteriz."

Faslı Samir, Arap Birliği'nin operasyon açıklamasına tepki gösterdi.

"Bu doğru birşey değil. Türkiye topraklarını savunuyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'de yaptıklarına kimse ses çıkarmadı. Neden bugün Araplar Türkiye'ye birşey söyleme gereği hissediyor? Büyük hayalkırıklığına uğradım."

Terör örgütü yandaşları göstericilere küfür etti

Terör örgütü yandaşı bazı kişiler, barışçıl Türk göstericilere küfür ve el hareketleriyle sataştı. ABD Başkanı Donald Trump'ı koruyan Gizli Servis elemanları da, Türk göstericiler ile terör örgütü yandaşları arasında bir barikat oluşturdu.

Terör örgütü yandaşları arasında yeralan bazı ABD'liler de gözden kaçmadı.

Haber: Tuna Şanlı

Görüntü: Ali Çilesizoğlu