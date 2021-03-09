Savcılıktan yapılan açıklamada, 1500'den fazla polisin katıldığı operasyonun "Belçika topraklarında şimdiye kadar düzenlenen en büyük operasyonlardan biri" olduğu belirtildi.

Polis, operasyon kapsamında yaklaşık 200 noktada eş zamanlı arama yaptı.

Uyuşturucu kaçakçılığının yoğunlaştığı Antwerp Limanı'na odaklanıldı.

Savcılık sözcüsü Eric Van Duyse, kaçakçıların uluslararası bağlantılarının bulunmasına rağmen "bu aşamada" yalnızca Belçikalı yetkililerin operasyona dahil olduğunu söyledi.

Kaç kişinin gözaltına alındığına dair net rakam verilmedi.

Antwerp Limanı'nda geçtiğimiz yıl 65,5 ton kokain ele geçirilmişti.