Belçika'da kamu yayıncısı VRT'nin elde ettiği belgelere göre, Belçika Savunma Bakanlığı, yaklaşık 20 yıl önce Avusturyalı bir şirketten satın aldığı Pandur tipi 44 askeri aracı modernize ettirdi.

Ancak, modernize edilen askeri araçlarda birçok sorun ortaya çıktı. VRT'ye göre, aracı boyu 1,70'in üstünde olan kişilerin kullanması imkansız hale geldi.

Belçika Savunma Bakanlığı, 20 yaşını dolduran araçları Afrika ülkesi Mali'de kullanılmak üzere modernize ettirdi ve aracı mayına dayanaklı olması için yeni bir zırh ve sıcak havada kullanılabilmesi için klima ile donattı.

"Boyu 1,70'in üstünde olan birinin kullanması imkansız"

Bu da, askeri aracın kabininin oldukça küçülmesine yol açtı.

VRT'nin açıkladığı rapora göre, test için aracı kullanan bir asker Pandur'u "tamamen kullanımaz" olarak tanımladı.

Asker, Pandur için, "1,70 metreden uzun boylu kimse içeri giremiyor veya dışarı çıkamıyor, sürücü pedallara bile ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, modernize edilen aracın kolaylıkla fren yapması ve yönlendirilmesi de zorlaştı.

Kaynak: Brusselstimes