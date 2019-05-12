Belçika'da usulsüzlük nedeniyle yerel seçim sonucu iptal edildi. Bilzen şehrinde, 14 Ekim 2018'de yapılan yerel seçimlerde oy sayımında hata yapıldığı gerekçesiyle yeniden seçime gidilecek.

Yüksek Mahkeme, oy sayımında hata yapıldığı gerekçesiyle seçimi iptal etti.

Mahkeme itirazı haklı buldu

"Yeşiller Partisi" ve yerel "Bilzen ile Durur Duyanlar Partisi", oy sayımında hata yapıldığı gerekçesi ile, 14 Ekim 2018'de yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına itirazda bulunmuşlardı. İtiraz, Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu.

Belçika gündemine oturan karara göre, Bilzen’de seçmenler 16 Haziran’da tekrar sandık başına gidecek.

Bilzen'in önde gelen siyasetçilerinden olan ve uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Johan Sauwens, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sauwens, "Oy sayımında seçim sonucunu ciddi şekilde etkileyecek yanlışlıklar yapıldı. Şimdi bu durumu düzeltmek ve seçmenin gerçek iradesini yansıtma şansı doğdu" dedi.

Öte yandan yine 14 Ekim 2018'de yapılan Neufchâteau'da belediye seçimlerinin sonuçları da, sahtekarlık şüphesi ile geçersiz kılındı.

Kaynak: TRT Haber