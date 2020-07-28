Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko koronavirüse yakalandı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, herhangi bir belirti olmadan koronavirüsü geçirdiğini açıkladı.
BELTA ajansındaki habere göre Lukaşenko, daha önce koronavirüse yakalandığını ancak o süreçte kendisinde herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını açıkladı.
Worldometer internet sitesindeki verilere göre, Belarus'ta şu ana kadar 67 bin 366 kişi koronavirüse yakalandı.
Ülkede virüsü atlatanların sayısı 60 bin 669, toplam can kaybı ise 543 olarak kaydedildi.
Etiketler: Belarus Devlet Başkanı aleksandr lukaşenkoSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 18:44
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