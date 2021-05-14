Haber Giriş: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da şehit sayısı 7'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki Gazze Şeridi'ne destek gösterilerine saldırısında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 7'ye yükseldi.
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Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail
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