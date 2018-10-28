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Başkentte "Güven Huzur Uygulaması"

Ankara'da, 4 bin 637 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Başkentte &quot;Güven Huzur Uygulaması&quot;

Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, Ankara'da da denetimler yapıldı.

Denetimlere, Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden, bin 71 ekipte görevli 4 bin 637 polis katıldı, bir polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri, uygulama noktalarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, trafik ekiplerince de araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Uygulamanın, son yıllarda Ankara'da gerçekleştirilen en geniş kapsamlı denetim olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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