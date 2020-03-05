Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Keyle, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını söyledi.

Söz konusu Filistinlilere virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığını belirten Keyle, Yunan grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini kaydetti.

Keyle ayrıca virüsün görüldüğü 7 Filistinlinin karantina altına alındığını aktardı.

Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edilmişti

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.