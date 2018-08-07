Bangladeş'te on binlerce öğrenciden trafik kazası protestosu

Ülkenin başkenti Dakka'da 29 Temmuz'da özel firmaya ait bir otobüs, durakta bekleyen bir gurup öğrenciyi ezmiş ve iki öğrencinin ölümüne sebep olmuştu.

Olaydan sonra sokağa dökülen on binlerce lise ve üniversite öğrencisi, trafik kanunlarının değiştirilerek kazalar için önlem alınmasını talep etti.

Sene sonunda yapılacak seçimlere hazırlanan ülkenin Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, protestoların arkasında muhalefetin olduğunu iddia etti.

Ölümleri bahane ederek hükümet karşıtı bir hava oluşturmakla suçlanan muhalefet partileriyse bu iddiaları reddetti.

İdam cezası gündemde

Bangladeş Adalet Bakanlığı adına konuşan bir yetkili, meclise sunulması beklenen bir yasa tasarısında ölümlü trafik kazaları için idam cezasının teklif edileceğini belirtti.

Yürürlükte olan kanunlara göre, ölümle sonuçlanan trafik cezalarında sürücüye en fazla 3 yıl ceza verilebiliyor.

Şoförler maaşla değil komisyonla çalışıyor

Gösteriler sırasında yaralan öğrencilerden biri olan Şeyh Şafi ise asıl sorunun uzun saatler çalışmak zorunda kalan otobüs şoförlerinden kaynaklandığı söyledi.

Bangladeş'te şoförler maaş yerine otobüse aldıkları müşteriler üzerinden komisyon alıyor. Kardeşini 2015'te bir trafik kazasında kaybeden Şafi, "İsteğimiz otobüs şoförlerinin günde en fazla 10 saat çalışmaları ve aylık sabit bir maaşa tabi olmaları. Komisyon sistemi sonlandırılmalı" dedi.

Dünyada en fazla ölümlü trafik kazalarının yaşandığı ülkelerden biri olan Bangladeş'te her sene 4 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Trafik cezalarının etkin olarak uygulanmadığından caydırıcı olarak görülmüyor.

Kaynak: BBC, Euronews