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Bangladeş'te feribot kazası: En az 28 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Bangladeş'te meydana gelen feribot kazasında en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Başkent Dakka yakınlarındaki Buriganga Nehri'nde meydana gelen kaza sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
İtfaiye Kontrol Dairesi'nde görevli Rozina Islam, feribotun, başka bir yolcu gemisiyle çarpıştıktan sonra alabora olduğunu belirtti.
Yerel medya, kaza anında feribotta 100 civarında yolcunun bulunduğunu yazdı.
Etiketler: feribot kazası bangladeşSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 11:29
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