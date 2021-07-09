Bangladeş'in Rupganj şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın bütün müdahalelere rağmen 24 saattir söndürülemiyor.

Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 49 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın zemin katta başladı

Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi.

Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.