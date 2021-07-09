Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bangladeş’te fabrika yangını: 49 ölü
[Fotoğraf: Reuters ]
Bangladeş'te bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 49 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Bangladeş'in Rupganj şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın bütün müdahalelere rağmen 24 saattir söndürülemiyor.
Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 49 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 30 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın zemin katta başladı
Yaralıların çoğunun fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi.
Tüm binanın alev aldığı olayda yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceği belirtildi.
Son Haberler
- 12:27
- 12:13
- 12:19
- 12:30
- 12:04
Sıradaki Haber
New York Elsa kasırgasına teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz