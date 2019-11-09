Hava tahmini yetkilileri, saatte 74 kilometre rüzgar hızına ulaşan Bulbul Kasırgası'nın bu akşam güney ve güneybatı sahillerini vuracağını, rüzgar hızının ara ara saatte 150 kilometreye çıkacağını ve kasırgadan en fazla etkilenmesi beklenen bölgenin, dünyanın en büyük mangrov ormanına sahip Khulna olacağını açıkladı.

5 bin barınak hazırlandı

Hazırlıklar kapsamında 50 binden fazla gönüllünün hazırda bekletildiği, 5 bin civarında barınağın hazırlandığı belirtilen kasırga nedeniyle, Chittagong ve diğer bölgelerde halk hoparlörlerle uyarıldı, Cox's Bazar'da turistlerden otellerinden çıkmamalarının istendi.

Chittagong dahil Bangladeş'in ana limanlarında tüm faaliyetler askıya alındı, balıkçı teknelerine denize açılmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Yerel yönetimler de okul ve camilerin sığınak olarak kullanılması talimatı verdi.

Afet yönetiminden sorumlu devlet bakanı Enamur Rahman, kasırganın vurması beklenen bölgelerden 300 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, bu akşama kadar tahliye edilecek kişi sayısının 1,8 milyonu bulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA