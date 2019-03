Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin kriket takımı Black Caps, bugün Bangladeşli kriket takımıyla maç yapacaktı.

Bangladeşli kriket takımının ise maç öncesinde terörist saldırıların gerçekleştiği camiye gitmek üzere olduğu açıklandı.

Black Caps, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maçın iptal edildiğini, sporcuların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ekip, "Christchurch'teki şok edici olaydan etkilenenlerin ailelerine ve arkadaşlarına yürekten başsağlığı diliyoruz." dedi.

Our heartfelt condolences go out to the families and friends of those affected by the shocking situation in Christchurch. A joint decision between NZC and the @BCBtigers has been made to cancel the Hagley Oval Test. Again both teams and support staff groups are safe.