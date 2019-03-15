Dünya

Bangladeşli sporcular terörist saldırıdan son anda kurtuldu

15 Mart 2019 Cuma 12:55 - Son Güncelleme 15 Mart 2019 Cuma 12:55

Bangladeşli kriket takımının Yeni Zelanda kriket takımı ile yapacağı maç öncesinde terörist saldırıların gerçekleştiği camiye gitmek üzere olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin kriket takımı Black Caps, bugün Bangladeşli kriket takımıyla maç yapacaktı. Bangladeşli kriket takımının ise maç öncesinde terörist saldırıların gerçekleştiği camiye gitmek üzere olduğu açıklandı. Yeni Zelanda'da 2 camiye terör saldırısı: 49 ölü Black Caps, sosyal medyadan yaptığı açıklamada maçın iptal edildiğini, sporcuların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ekip, "Christchurch'teki şok edici olaydan etkilenenlerin ailelerine ve arkadaşlarına yürekten başsağlığı diliyoruz." dedi. Our heartfelt condolences go out to the families and friends of those affected by the shocking situation in Christchurch. A joint decision between NZC and the @BCBtigers has been made to cancel the Hagley Oval Test. Again both teams and support staff groups are safe. — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) 15 Mart 2019

Kaynak: CNN Etiketler: bangladeş kriket takımı Yeni Zelanda

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