Türkiye'nin İdlib ve Libya ile ilgili talepleri karşılandı, her iki bölgede de ateşkes ilan edildi.

Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan’dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz El Serrac ile görüştü.

Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: TRT Haber