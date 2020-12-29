Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

İlişkilerimiz bakımından 2020 önemli bir yıl. Birçok açıdan tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir yıl oldu. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılını kutladık. Pandemiye rağmen temaslarımız hız kesmedi ve verimli bir şekilde devam etti. Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Liderlerimiz bu yıl 20 telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Biz de sayın Lavrov ile 22 kere görüşmüşüz. Bu yılın son dış temasını de dostum Sergey ile yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Gelecek sene liderlerimizin belirleyeceği bir tarihte 9. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı Türkiye'de düzenleyeceğiz.

"Ticarette tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var"

Birçok alanda güçlü bağlarımız var. İşbirliğimiz var. Ticaretten enerjiye turizme kadar çok yoğun bir işbirliğimiz var. Ticarette 100 milyar hedefini ortaya koyduk fakat pandemi nedeniyle bunun gerisindeyiz. Ticaret hacmimizde yüzde 20 düşüş var. Bunu tersine çevirebiliriz. Tarife ve tarife dışı engelleri kaldırmamızda fayda var.

Tır şoförlerine yönelik ya da ulaşımla ilgili bana göre kotaları tamamen kaldırmamız lazım. Domates başta olmak üzere tarım ürünlerinde de engelleri tarifeleri kaldırıp ticaretimizi kolaylaştırmamız gerekiyor.

"Türk vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasını da bugün burada vurguladık"

Yine gelecek zirve marjında gelecek sene olduğu gibi iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Pasaportlara yönelik vizeyi kaldırdık. Biz bundan memnunuyet duyuyoruz. Türk vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılmasını da bugün burada vurguladık.

"Aşı ile birlikte eski rakamlara ulaşmak için birlikte çalışacağız"

Güvenli turizm önlemleri ile 2 milyondan fazla Rus turisti ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Aşı ile birlikte eski rakamlara ulaşmak için birlikte çalışacağız. Pandemi ile mücadelede de ortak aşı geliştirme kapsamında işbirliği anlaşması imzalandı.

Stratejik enerji projelerinde de önemli mesafeler katettik.

Bölgesel konuları da ele aldık. Bölgesel konularda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz işbirliği somut sonuçları oldu.

"Amacımız kalıcı bir barış ve istikrar"

Bölgenin iki büyük ülkesi olarak işbirliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Karabağ konusunda bir ateşkes tesis edildi. Rusya barış gücü misyonu sahada. Ortak gözlem merkezimiz de kuruluyor. Burada amacımız kalıcı bir barış ve istikrar. Altılı format ve tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Bu adımlar atıldıkça kalıcı bir barışı tesis edeceğiz ve bölgedeki ilişkileri de normalleştireceğiz. Sayın Aliyev barış elini Ermenistzan'a uzattı. İyi niyetini gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz defalarca kalıcı bir barış olursa ilişkilerimizi normalleştirebiliriz. Çalışmalarımızı Azerbaycan ile koordine edeceğiz. Biz öyle bir sonuç görmek istiyoruz ki, şu anda orada barışı tesis etmek için de gözlemlemek için oluşturduğumuz misyonlara da ihtiyaç kalmasın.

Bu konularda işbirliğimizi özellikle Güney Kafkasya'da sürdürerken Astana toplantısını yine burada Soçi'de gerçekleştirebiliriz. Libya'da devam eden siyasi süreci destekliyoruz. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında bilgilendirmede bulunduk. İkili ilişkilerimizi devam ettirirken bölgesel konularda işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Dostum Sergey ve tüm Rus dostlarımızın yeni yılını tebrik etmek istiyorum.

"Yaptırım egemenlik haklarımıza saldırıdır"

Biz Türkiye olarak yaptırımlara karşıyız. Kimin tarafından olursa olsun. Geçmişte AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları oldu. Bu yaptırım kararlarına katılmamız istendi biz katılmadığımız gibi bunların doğru olmadığını da ifade ettik. Yaptırımla sorunlar çözülemez. Son ABD'nin yaptırım kararı da hem hukuken hem de siyasi olarak yanlış bir karardır. Bizim savunma sanayiimizi etkiledi ya da etkilemedi diye değerlendirme yapmıyorum. Karar yanlış bir karardır. Bizim egemenlik haklarımıza da bir saldırıdır. Geri adım atmayacağımızı da herkes bilir. S-400 anlaşması çok önce imzalandı o bakımdan yaptırım kararı hukuki açıdan yanlıştır. Diğer taraftan S-400 konusu dahil sorunları diyalog yoluyla çözmeyi tercih ettik. İki ülke arasındaki ilişkileri sorgulamak yerine sağlıklı bir şekilde yürütülmesine odaklanmaları gerekiyor. Rusya ile ilişkilerimiz NATO ile ilişkilerimize alternatif değildir. Batılı ülkelerin yaptırım ve bu şekilde sorgulama yerine işbirliğine önem vermesi gerektiğini vurgulamak isterim.

"İşbirliğimizin amacı sadece aşı tedariği değil ortak aşı üretimi"

Covid döneminde vatandaşların tahliyesi dahil Rusya ile işi bir işbirliğimiz oldu. Sayın Putin Rus aşısı yani Sputnik V aşısı konusunda Cumhurbaşkanımıza bir teklifte bulununca Cumhurbaşkanımız hemen talimat verdi ve kurumlarımız arasında anlaşma zaptı imzalandı. İşbirliğinin amacı sadece aşı tedariği değil ortak aşı üretimi. Yani Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir.

"Rusya ile Libya'da kalıcı ateşkes için çok çaba gösterdik"

Biz Rusya ile Libya'da kalıcı bir ateşkes için çok çaba sarfettik. Sonuçta tam başarı elde edemedik. Bugünkü geldiğimiz noktada Türkiye Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyor. Fakat Hafter tarafı tersine inanıp Trablus'a saldırınca verdiğimiz danışmanlık ve hizmetlerle sahada durum dengelendi. Bu savaşı kimsenin kazanamayacağı anlaşıldı ve masaya dönüldü. Siyasi süreç şu an devam ediyor. Türkiye meşru hükümet ile anlaşmalar imzaladı ve oradaki mevcudiyetimiz temelinde de bu anlaşmalar var. Hukuki ve meşru. Başka bir ülkenin ya da kişinin Türkiye ayrılsın demeye hakkı yoktur. Yönetimler değişir devlette devamlılık vardır. Libya ile ayrıca tarihi bağlarımız var. Batılı ülkeler ile Türkiye'nin Libya'ya yaklaşımı farklıdır. Biz oraya Türkiye'nin çıkarı için gitmedik. Kazan kazan anlayışı ile ilişkilerimizi ilerletmek için gittik. Bundan sonraki süreçte Libya'nın birliğini tesisi yönünde adım atması gerekiyor. Hafter'in bu anlamda adım atmadığını görüyoruz. Bize yönelik tehdit olursa da gereğini yaparız.

Ayrıntılar gelecek...