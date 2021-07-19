Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada 33 kişi öldü, 61 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr semtinde pazar yerinde meydana gelen bombalı saldırıda ölü sayısı 33’e yükseldi. https://t.co/8MSWq3NodM pic.twitter.com/va9LBaLYz2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2021

Irak makamlarının arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, ölü ve yaralı sayısının artabileceği ifade edildi.

Patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personel seferber edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı, soruşturma başlatıldı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı güvenlik medya merkezi patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

"Irak halkının mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Berhem Salih Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesi Sadr bölgesindeki sivillerin çirkin bir saldırıyla hedef alındığını belirtti.

"Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar." ifadesini kullanan Salih, terörün kökünü kurutuncaya kadar durmayacaklarını kaydetti.