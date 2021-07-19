Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var.

Patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personel seferber edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı, soruşturma başlatıldı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı güvenlik medya merkezi patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya lişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.