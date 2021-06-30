Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağdat'ta patlama: 9 yaralı
Irak'ın Başkenti Bağdat'ta bir pazar yerinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Irak'ın Başkent Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesindeki bir pazar yerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, en az 9 kişi yaralandı.
Patlama pazarın yoğun olduğu saatlerde gerçekleşti.
Nisan ayında da patlama
Geçtiğimiz Nisan ayında yine aynı bölgede bir pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı yapılmıştı.
Patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Irak
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