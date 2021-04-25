Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 01:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bağdat’ta hastanede yangın
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında 20’ye yakın kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, COVID-19’a yakalananların kaldığı Ebu el-Hatip Hastanesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 20’ye yakın hasta hayatını kaybetti, onlarca hasta yakınının da yoğun duman nedeniyle boğulma tehlikesi atlattığı duyuruldu.
Irak Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, hastanedeki söndürme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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