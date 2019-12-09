Dünya
Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı09 Aralık 2019 Pazartesi 03:46 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 04:02
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Bağdat Uluslararası Havalimanı roketlerin hedefi oldu. Havalimanı çevresine en az 4 roketin düştüğü belirtilirken, 5 kişinin de yaralandığı iddia edildi.
Saldırının düzenlendiği bölgenin yakınlarında Amerikan askerlerinin bulunduğu belirtiliyor.
Yerel kaynaklar, saldırının yaşandığı sırada kimliği belirsiz bir savaş uçağının görüldüğünü ileri sürdü.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: bağdat havalimanı Irak