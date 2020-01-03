Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak makamlarından ise iddialara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA