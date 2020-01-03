Dünya
Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı iddiası03 Ocak 2020 Cuma 01:37 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 01:40
Irak’ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.
Söz konusu saldırının sesi başkentin bazı noktalarından da duyulurken, Irak makamlarından ise iddialara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: bağdat havalimanı Irak Füze saldırısı