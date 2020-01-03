Dünya

Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı

03 Ocak 2020 Cuma 01:37 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 03:21

Irak’ta Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda aralarında Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin bir sorumlusunun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı açıklandı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]