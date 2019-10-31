Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyon, 26 Ekim gecesi İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

ABD BaşkanıTrump, dün de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görüntülerini yayınlayabileceklerini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Ayrıntılar gelecek...