Haber Giriş: Kaynak: İHA
BAE'de gökdelende yangın
[Fotoğraf: İHA]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende yangın çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentinin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.
Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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