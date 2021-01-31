Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Azez ve Bab'da terör saldırıları
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 24'e yükseldi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında, araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
[Fotoğraf: AA]
Patlama sonrası yaralılar çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi.
Olay yerinde incelemeler sürüyor.
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