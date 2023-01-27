Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne saldıranın kimliği belli oldu
İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Elçiliğin güvenlik amirini şehit eden 53 yaşındaki saldırgan Yasin Hüseyinzade yakalandı. Saldırı anı Büyükelçiliğin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatı kaybetti ve iki güvenlik görevlisinin yaralandı.
Saldırgan yakalandı
Tahran yönetimi, saldırıyı gerçekleştiren Doğu Azerbaycan’ın Merend kentinden 53 yaşındaki Yasin Hüseyinzade'nin yakalandığını açıkladı.
Saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin görevden alındı.
Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken, Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı olarak atandı.
Saldırının gerçekleştiği anlar
Önce büyükelçilik görevlileri içeri giriyor. Hemen ardından silahlı saldırgan aracıyla yaklaşıyor. Hızını alamayıp önündeki arabaya çarpıyor ve koşarak büyükelçilik kapısını zorluyor. Bu esnada büyükelçiliğin dışındaki güvenlik kulübesinde bulunan görevlinin dışarı çıkmaması dikkati çekiyor.
Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğine giren otomatik silahlı saldırgan, içerideki 3 kişiye mermi yağdırdı.
Saldırıda, elçiliğin güvenlik amiri Orhan Askerov şehit oldu. Olay sonrasında yaralanan 2 güvenlik görevlisine müdahale edildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, yaralıların durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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