Bağımsızlık Meydanı’nda askerler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diyerek yürüdü.

Uçaklar ise Azerbaycan bayrağının renklerinde duman çıkararak uçuş yaptı.

Zafer töreni kapsamında Ermenistan Silahlı kuvvetlerinden ganimet alınan askeri araçların da geçişi yapılacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ harekatında başarılı olan Devlet Güvenlik Servisi ve Dış İstihbarat Dairesi Başkanlarını orgeneralliğe terfi ettirdi.



Bakü’deki bir metro durağına da zafer günü ilan edilen “8 Kasım” ismi verildi.