Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamada, bronşit hastası olan 59 yaşındaki koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Azerbaycan'da daha önce de iki Kovid-19 hastası yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, ülkede 29 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, tedavisi tamamlanan 5 hasta ise taburcu edildi.

Daha önce 10 hastanın iyileştiği Azerbaycan'da 5'i ağır, 104 koronavirüs taşıyıcısının tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bugüne kadar 20 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı.