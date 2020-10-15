Ermenistan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu ise saldırılara angajman kuralları gereği misliyle karşılık veriyor.

Ermenistan güçleri, kaybettikleri mevzileri de yeniden işgal etme çabasında.

Ermenistan'ın sivillere saldırıları sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Ermenistan ordusunun insani ateşkes ihlali ile birlikte sivil yerleşim yerlerine saldırıları devam ediyor. Azerbaycan ordusu saldırılara angajman kuralları gereği karşılık veriyor. Cephe hattındaki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/zEerTcYMEa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

Saldırıları püskürten Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli ve Hocavend bölgelerinde bulunan 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev haberi, "Karabağ Azerbaycandır" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Aliyev yayınladığı Twitter mesajında çatışmadan sonra Azerbaycan'ın ve bölgenin yeni devrinin başlayacağını belirtti. Yeni barış stratejisi ve yeni bir ortam yaratmanın önemine dikkat çekti.

Ermenistan'a ait 2 balistik füze sistemi imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 2 balistik füze sisteminin vurulduğunu duyurdu. Bakanlık füze sistemlerinin imha edilmeden önce Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmak üzere harekete geçtiği sıradaki görüntülerini de paylaştı.

Ermenistan'a ait iki T-72 tankı, bir uçaksavar füzesi sistemi, 4 Grad Füze , bir D-20, bir D-30 ve iki D-1 obüs, birkaç İHA ve araç imha edildi.

Cebrail'de ele geçirilen askeri tesisler ve lojmanlar gösterildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasında Cebrail şehrinden görüntülere de yer verdi.

Ordu tarafından hazırlanan bir klipte Cebrail şehrine yönelik harekat anlatıldı, ele geçirilen askeri tesisler ve lojmanlar gösterildi.



