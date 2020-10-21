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Azerbaycan ordusu bir kasaba ve 21 köyü işgalden kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan ordusu, Zengilan şehrine bağlı bir kasaba ile 21 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev sosyal medya hesabından işgalden kurtarılan köyleri açıkladı.
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün,— İlham Əliyev (@azpresident) October 21, 2020
Etiketler: Son Dakika Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 19:33
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