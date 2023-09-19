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Dünya
Azerbaycan Savunma Bakanlığı 19.09.2023 14:00

Azerbaycan: Hocalı ve Kızıl Pazar istikametindeki Ermenistan'a ait savaş araçları imha ediliyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Hocalı bölgesi ve Kızılçarşı istikametindeki muharebe mevzileri, uzun süreli atış noktaları, muharebe araçları ve askeri tesisleri Azerbaycan ordusunun hassas atışları sonucu imha edildi.

Azerbaycan: Hocalı ve Kızıl Pazar istikametindeki Ermenistan'a ait savaş araçları imha ediliyor
[Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerin hassas atışları sonucu imha edildiğini açıkladı: 

"Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin Hocalı bölgesi ve Kızılçarşı istikametindeki muharebe mevzileri, uzun süreli atış noktaları, muharebe araçları ve askeri tesisleri, birliklerimizin hassas atışları sonucu imha edilmektedir."

Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılarak Azerbaycan topraklarından çıkarılması amacıyla lokal antiterör önlemleri başlatıldığını duyurmuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin mevzilerini personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerinin, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiklerinin, takviye birimler oluşturduklarının, Azerbaycan ordusuna karşı istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerinin, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları son iki ayda arttı

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

Ermenistan ordusunun ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarında son aylarda artış gözlemleniyor.

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