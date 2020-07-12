Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği ve 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Tüm dünya Covid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi"

Sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Covid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Covid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum."

Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.