Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, Avusturya hükümetinin önümüzdeki pazar günü koronavirüse karşı aşılanmayan kişilere sokağa çıkma yasağı uygulamasına karar verileceğini söyledi.

Bakan, batıdaki Tirol eyaletinde düzenlediği basın toplantısında, Avusturya'nın dokuz eyaletinin valileriyle bir video görüşmesi yapacağını ve amacın enfeksiyonlardaki artışa yanıt olarak tedbir üzerinde anlaşmak olduğunu söyledi.

Avustralyalıların yüzde 77,5'i iki doz aşı yaptırdı

Nüfusun yüzde 77,5'inin COVID-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88,3'e ulaştı.

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu tarafından onaylanan üçüncü doz COVID-19 aşısı uygulaması kapsamında, 8 Kasım'dan itibaren isteyenlere Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak.