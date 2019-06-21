AB liderleri iki günlük zirvede ekonomi, güvenlik ve dış politikaya ilişkin güncel meseleleri görüşüyor. Öne çıkan başlıklar arasında 2019-2024 stratejisi de yer alıyor.

Görüşmelerde Libya'da barışın ve uzun süreli istikrarın AB için öncelik olduğu belirtildi.

İklim değişikliğine ilişkin 2050 hedefleri konusunda ise uzlaşma sağlanamadı. Avrupa Birliği kurumlarına atanacak yeni başkanlar konusunda da anlaşma çıkmadı. Bu konuda 30 Haziran'da özel bir zirve yapılması kararlaştırıldı.

İngiltere'nin ayrılık süreci, ekonomik ve parasal birlik de toplantının gündeminde.

Yunan ve Rum liderler de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetlerini gündeme getirdi.

Kaynak: TRT Haber