Hollanda'da, Milli Görüş teşkilatlarına bağlı Hollanda İslam Federasyonu ve Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu tarafından düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde, 35 farklı noktada İslamiyet hakkında bilgi verildi.

Özellikle büyük şehirlerde organize edilen etkinlikte, 26 farklı kentte 150 gönüllü 32 bin gül ve İslam'ı anlatan broşürler dağıttı.

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili açıklama yapan gönüllü Fatih Demir, amaçlarının Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda bu ülkede İslamiyet ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Demir, çok sayıda gönüllü gençle birlikte Hollandalılarla sohbet ederek hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hollandalı Claudi Koning, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu tür eylemlere çok ihtiyacımız var. Buna insan sadece sevinebilir. Ben şahsen çok seviniyorum bu tür inisiyatiflere. Herkes eşittir ve herkese kendi değerini vermek lazım fakat bu zamanın en büyük problemi bu" dedi.

Çok kültürlü bir toplumda yaşadıklarına işaret eden Yahudi asıllı Rens Oudheusden ise "Hepimiz insanız ve birbirimize insan gibi davranıp yan yana yaşayabilmemiz lazım. Önemli olan birbirimize saygı duymak" ifadesini kullandı.

Berlin

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, başkent Berlin'de Kottbusser Tor Meydanı'nda, Emir Sultan Camisi ve Ayasofya Camisi önünde yapıldı.

Berlin'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de düzenlenen "Buyurun ben Müslümanım" etkinliğinde gençler gül ve İslamiyet'i anlatan broşürler dağıttı. Almanlarla sohbet eden gençler, yoldan geçen "komşularını" camilere davet etti.

Mevlana Camisi Gençlik Tanıtma Başkanı Samet Özban, yaptığı açıklamada, çevrede yaşayanların Müslümanlar hakkında sahip oldukları ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Onlara 'Mahallenizde de Müslümanlar var. Sorularınız varsa sorun' dedik. Onları camilerimize davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Brüksel

Belçika'da 50 genç Müslüman, "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği çerçevesinde, sokaklarda gül ve İslam dinini anlatan broşürler dağıttı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Belçika İslam Federasyonu Dış İlişkiler Başkanı Ömer Sıkıer, "Bugün Belçika'nın merkezinde güller dağıtıyoruz. Bu çalışmamızın hedefi Belçika'da yaşadığımız olumsuzluklar, ön yargılar ve İslam karşıtlığının karşısına geçebilmek" diye konuştu.

Sıkıer, insanların İslam'ı tanımadıkları için kendilerine korkarak ya da ön yargıyla yaklaştığını, buna karşılık kendilerinin de Müslümanlar olarak gül dağıtarak ön yargıları bertaraf etmeye çalıştıklarını anlattı.

Etkinlik çerçevesinde Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya, Avustralya ve Kanada'da stantlar açıldı.

Gönüllü gençler, cadde ve meydanlara kurulan stantlarda, 210 binden fazla kişiye gül ve İslam dinini anlatan broşür dağıttı.

Kaynak: AA