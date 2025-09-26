Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in Eurovision'dan çıkarılmasını oylayacak

EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci, üye kuruluşlara gönderdiği mektupta İsrail’in katılımı konusunda “benzeri görülmemiş çeşitlilikte görüşler” bulunduğunu ve bu nedenle konunun “daha geniş bir demokratik zemine” taşınması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, tüm üye genel müdürlerinin oy kullanacağı toplantının kasım ayı başında çevrim içi ortamda yapılacağı ifade edildi.

Boykot tehdidi

İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya’daki bazı yayıncı kuruluşlar, İsrail’in yarışmaya kabul edilmesi halinde etkinliği boykot edeceklerini açıklamıştı.

Daha önce Rusya, 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından Eurovision’dan men edilmişti. İsrail ise 1973’ten bu yana dört kez birincilik kazandığı yarışmaya son iki yıldır süregelen tartışmalara rağmen katılmayı sürdürdü.

Protestolar sürmüştü

2024’te İsveç’in Malmö kentinde, 2025’te ise İsviçre’nin Basel kentinde yapılan yarışmalar sırasında konser alanlarının çevresinde yoğun Filistin yanlısı protestolar düzenlenmişti.

Viyana’daki yarışma belirsiz

Eurovision’un 70’inci yılı olacak 2026 yarışması Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek.

Ev sahibi ORF, bazı ülkeler boykot etse dahi yarışmanın planlandığı şekilde yapılacağını açıkladı.

ORF Sözcüsü, “Eurovision 2026 Viyana’da gerçekleşecek, katılımcı sayısından bağımsız olarak yarışma düzenlenecek” dedi.