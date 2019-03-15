Dünya
Avrupa Birliği'nden Yeni Zelanda'daki terör olayı ile ilgili açıklama
15 Mart 2019 Cuma 11:21 - Son Güncelleme 15 Mart 2019 Cuma 11:27
AB'den yapılan açıklamada "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır" denildi.
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 20'si ağır 48 kişi yaralandı.
Avrupa Birliği'nden saldırıyla ilgili bir açıklama geldi.
Açıklamada, "Yeni Zelanda'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. İbadethanelere yapılan saldırılar hepimize yapılmış sayılır" denildi.
Kaynak: AA
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