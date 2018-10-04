Avrupa Birliği'nden Myanmar'a yaptırım hazırlığı

Avrupa Komisyonunda görüşülen yaptırımlarla, Myanmar'ın en büyük gelir kaynaklarından olan tekstil ürünlerine vergi getirilmesi planlanıyor.

Gümrüksüz AB pazarı, Myanmar için hayati önem taşıyor. Yaptırım kozu kullanılarak, Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara uygulanan zulmün sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Başka önlemler işe yaramazsa devreye sokulacak

Yaptırımların yürürlüğe girmesi halinde, Myanmar'daki düşük işçilik maliyetlerinden faydalanan yabancı yatırımcıların geri çekileceğini ve ülkede büyük oranda işsizlik baş göstereceğini ifade eden bir Avrupa Komisyonu yetkilisi, “Bu gümrüksüz pazarı ortadan kaldırmak, son çare olarak görülüyor. Ancak başka önlemler işe yaramazsa hareket etmeliyiz” dedi.

Ancak AB yaptırımları hemen yürürlüğe koymadan, yani ülkedeki işsizliği tetiklemeden, bunu bir koz olarak kullanarak ülkede yaşanan şiddete son vermek amacında. Bunun için altı aylık bir gözden geçirme süreci öngörülüyor.

Avrupalı teksil devleri Myanmar'da üretim yapıyor

Myanmar, ucuz iş gücü ve AB ülkeleri tarafından uygulanan vergi muafiyeti nedeniyle Avrupalı teksil üreticilerinin gözdesi durumunda.

Asya ülkesinde üretim yaptıran Avrupalı firmalar arasında Adidas, H & M, Primark, Next, C & A ve Inditex gibi dev perakendeciler bulunuyor.

Tekstil sektörü, petrol ve gazın ardından ülkenin en büyük ithalat kalemi konumunda. Sektör, Myanmar'da 450 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Myanmar’ın AB’ye ihracatı, gümrük muafiyetinin ardından, 2017 yılında bir önceki yıla oranla yaklaşık 10 kat yükseldi ve 1,56 milyar euro seviyesine çıktı.

Birleşmiş Milletler raporu harekete geçirdi

AB, Myanmarlı bazı askeri yetkililere seyahat yasağı ve varlık dondurma tedbiri uygulamış ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) 'soykırım' ve 'insanlık suçu' ile yargılanması gerektiğini belirttiği Myanmar Genelkurmay Başkanı ve 5 generali hakkında yaptırım uygulamaktan uzak durmuştu.

AB Komisyonunun ticaretten sorumlu bir yöneticisi kendilerini yaptırımlar üzerinde çalışmaya iten gelişmeyi “Potansiyel önlemlerimizin halk üzerindeki etkilerinden endişe duyuyoruz, ancak askeri kampanyayı soykırım olarak nitelendiren bir BM raporunu görmezden gelemeyiz.” sözleriyle ifade etti.

Birleşmiş Milletlere bağlı bağımsız bir komisyon, Myanmar ordusunun Ağustos ayında 'soykırım niyetiyle' Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu tecavüz ve katliam gerçekleştirdiğine hükmetmişti.

Myanmar, BM raporunu 'tek taraflı' olarak nitelendirerek reddetmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesi taşıyor.

Kaynak: Euronews