Avrupa Birliği'nden İtalya'ya kamu borcu uyarısı

Avrupa Birliği'nden (AB) 2019 yılı bütçe tasarısı üzerine tartışmaların yaşandığı İtalyan koalisyon hükümetine uyarı geldi. AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici, İtalya’nın ekonomik büyüme ve üretkenliğini canladırması için gereksiz harcamalarını durdurarak, yatırıma ve altyapı harcamalarına öncelik verip kamu borcunu kontrol altında tutmaya çalışması gerektiğini söyledi.

Moscovici, “İtalya’da koalisyon hükümetinin tüm taraflarına borcunu kontrol altında tutmak isteyen güçlü, güvenilir bir ülke olarak Euro Bölgesi'nin merkezinde, durmaları gerektiği yerde durmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.

"Komisyon taslağı AB tarafından reddedilebilir"

Diğer Euro Bölgesi ülkeleri gibi İtalya da gelecek yılın taslak bütçesini ekim ayının ortasına kadar sunmak zorunda. Taslakların AB kurallarıyla örtüşmemesi durumunda, Komisyon taslağı reddedilebiliyor. Ancak AB yönetimi şimdiye kadar bu gücünü hiç kullanmadı.

"Brexit'te anlaşmaya ulaşabileceğimizden umutluyum"

Öte yandan Moscovici, İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkışıyla ilgili süreçte bir anlaşmaya ulaşacakları konusunda umutlu olduğunu söyledi.

AB’nin kişiler, mallar, hizmetler ve sermayenin serbest dolaşımı üzerine kurulu “dört temel özgürlüğünden” asla taviz vermeyeceğine dikkat çeken Moscovici, “AB Komisyonu’nun bir anlaşmaya varmak için çabaladığını” ifade etti.

Moscovici, “Bir anlaşmaya ulaşabileceğimiz konusunda hala umutluyuz” dedi.

Kaynak: Euronews