Avrupa Birliği liderler zirvesinde Brexit için çözüm arayışı

Avusturya Salzburg'da yapılan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ilk gecesinde yapılan toplantının gündeminde göçmen sorunu ve İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci (Brexit) vardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, temmuz ayında İngiliz hükümetinin kararlaştırdığı ve AB'den ayrılma stratejisini belirleyen Chequers planını ilk defa diğer Avrupalı liderlere sunma imkanı buldu.

"Avrupa Birliği'nin İrlanda sınırı konusundaki tutumları evrim geçirmeli"

Brexit planının yaşayabilirliğinin sağlanması için diğer AB üye ülkesi liderlerini ikna etme çabasında olan Theresa May, Avrupa Birliği'nin İrlanda sınırı konusundaki tutumlarının "evrim geçirmesi gerektiğini" söyledi.

Tusk: Anlaşmanın değişmesi gerekiyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise, 18 aydan fazla süren Brexit müzakerelerinde sunulan teklifin bazı bölümlerinin hala tatmin edici bir sonuca ulaşmadığını belirterek, anlaşmanın sonuçlanmasına dair umutların sürmesi için önümüzdeki haftalarda değişmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Seyahat krizi

Diğer taraftan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir Brexit anlaşması olmadan ayrılması halinde, İngiltere ve AB üye ülkeleri arasında seyahat etmenin karmaşık ve pahalı hale gelecek olması endişelere yol açıyor.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütüyor.

Kaynak: BBC, CNN, ABC News