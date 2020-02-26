Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves LeDrian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Hollanda Dışişleri Bakanı Stephanus Blok, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Ernesto Santos Silva, Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Lindei, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Alman t-online haber portalı için ortak bir makale kaleme aldı.

Makalede, ''Suriye rejimini ve destekçilerini, bu saldırıyı sona erdirmeye ve 2018 sonbaharında kabul edilen ateşkese uymaya çağırıyoruz. Onları, savaşı derhal durdurmaya, uluslararası insani hak ve hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

"Rusya'yı, Türkiye ile İdlib'deki korkunç durumu hafifletmek ve siyasi bir çözüme katkıda bulunmak için müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verilen makalede, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Suriye'nin kuzeybatısına taşınması talebini bloke etmemesi istendi.

Suriye'de krizin ancak siyasi bir süreçle atlatılabileceği ifade edilen makalede, rejimin sadece askeri stratejiye odaklandığı bildirildi.

Makalede, "Rejim, Cenevre'deki BM Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen tarafından yürütülen anayasal görüşmeleri engelleyerek kapsayıcı siyasi süreçleri baltalamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmaması için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmaması konusunda kararlı olunduğu vurgulanan makalede, neredeyse 10 yıllık bir çatışmayla derinden bölünmüş Suriye'de kalıcı barış için bunun gerekli bir koşul olduğuna dikkati çekildi.

Makalede, BM tarafından cezasızlığa karşı mücadele için oluşturulan Suriye Arap Cumhuriyeti Soruşturma Komisyonu ile Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Mekanizmasının gelecekte ağır suçlardan suçlu bulunanlara karşı dava açabilmeleri için önemli kanıtlar toplandığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kanıtları, Uluslararası Ceza Mahkemesine sunmaya devam edeceğiz. Suriye'de işlenen suçların cezasız kalmaması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu suçlar, temel uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olan kimyasal silahların kullanımını da içeriyor. Sorumluları, isim olarak tespit etmeli ve adalete teslim etmeliyiz. Birçok tutuklunun ve kayıpların nerede olduğunu ve kaderini açıklığa kavuşturmak zorundayız."