İdlib'de artan rejim saldırıları sonrasında harekete geçildi. Rusya ile görüşmeler sıklaştırıldı. Sivillerin korunmasına yönelik çabalar sonuç verdi. İdlib'de silahların susması için ateşkes sağlandı.

Süreç Türkiye'nin girişimleri ile başladı. İki ülke heyetleri hazırlıklarını yaptı. O raporlar, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunuldu. İki lider konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Ateşkes koşullarının belirlenmesi için iki ülke savunma bakanlıklarını görevlendirildi. 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bu sefer kalıcı olur. Umarım Rusya, rejimi kontrol altında tutabilir ve siyasi çözümün tek çözüm olduğu konusunda ikna edebilirler" dedi.

Ateşkes öncesinde ise rejim saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sivillere yönelik başlatılan bombardıman havadan görüntülendi.

Rejimin saldırılarını sonlandırması ve ateşkes koşullarına uyması Rusya'nın sorumluluğunda olacak.

Kaynak: TRT Haber