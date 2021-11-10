Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında yurt dışında da anılıyor. O duraklardan biri Selanik oldu. Büyük önder için, doğduğu evde tören düzenlendi.

Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle anıldı. Başkent Lefkoşa'da yapılan törenlere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere devlet erkanı katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, büyükelçilik binasındaki Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp, Kazakistan'ın başkenti Nursultan ve Irak'ın Erbil kenti de Atatürk'ü anma törenleri yapıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çin'in başkenti Pekin’deki törenin adresi Türk Büyükelçiliği idi. Büyük Önder'in özel görüntülerinden oluşan kısa bir video gösterimi yapıldı.

Anma töreni kapsamında elçilik bahçesindeki Atatürk büstü de güllerle süslendi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, Avustralya'da da anıldı.

Avustralya’nın başkenti Canberra ile Sidney, Melbourne ve Brisbane kentlerinde törenler düzenlendi.

Brisbane kentindeki tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.