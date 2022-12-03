Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar yeniden istasyonun dışına çıktı. Bu seferki görev, Dragon adlı kargo kapsülüyle uzaya gönderilen güneş panellerinden ikincisinin montajı.

29 Kasım'da bu panellerden ilkinin montajı yapılmıştı. İkinci panel de istasyonun dışına monte edilmeye başlandı.

Spacewalk in progress. Watch astronauts @Astro_Josh (suit with red stripes) and Frank Rubio (unmarked suit) install new @Space_Station rollout solar arrays. The spacewalk is expected to last seven hours. https://t.co/FMKXeCAdkx — NASA (@NASA) December 3, 2022

7 saatlik çalışmayla montajın tamamlanması, bu sayede de istasyonun güç sisteminin daha da geliştirilmesi sağlanacak.

Çalışmaların ardından, uzayda sebze yetiştirme deneyleri kapsamında domates tohumları ekilecek.

Kemik ve cilt yaralanmalarının yerçekimsiz ortamda iyileşme süreçleri de incelenecek.