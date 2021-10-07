Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
Armin Laschet Almanya Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet, istifa etti.
Reuters haber ajansına göre, Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet, partinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.
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Etiketler: Almanya
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