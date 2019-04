Liberty Üniversitesi'nde görevli arkeologlar, 6. yüzyılda neo-Babil kralının yazdığı mektubun ilk ayrılık mektubu olduğuna inandıklarını açıkladı.

Kral Nabonidus'un cariyesinden ihanet nedeniyle ayrıldığı görülen mektupta, "Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım." ifadeleri yer alıyor.

