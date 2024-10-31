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Dünya
AA 31.10.2024 12:52

Araştırma: İklim değişikliği son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdı

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin, son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdığını belirledi.

Araştırma: İklim değişikliği son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdı

BBC'nin haberine göre, Imperial College London'daki World Weather Attribution'dan (WWA) bilim insanlarının yaptığı araştırmada, şiddetli hava koşullarının iklim değişikliğiyle bağlantısı incelendi.

Son 20 yıldaki en şiddetli 10 hava olayıyla ilgili verileri yeniden inceleyen bilim insanları, Somali'de yüz binlerce kişiyi etkileyen kuraklık ve Fransa'da 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan sıcaklık dalgaları gibi olaylara odaklandı.

Bilim insanları, araştırma sonucunda, bu hava olaylarının, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha yoğun ve daha olası hale geldiğini belirledi.

Imperial College Grantham Enstitüsü İklim Değişikliği ve Çevre Bölümü İklim Bilimi Kıdemli Öğretim Görevlisi Friederike Otto, "Bu araştırma, dünyayı ısıtan ve hayatları mahveden fosil yakıtlara tutunmayı sürdüren siyasi liderler için mesaj olmalı" ifadesini kullandı.

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