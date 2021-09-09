Hayvanların küresel ısınmaya nasıl uyum sağladıklarının onlarca yıldır izlenmesi, türlerin 3'te 1'inin muhtemelen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Birçok hayvan, artan sıcaklıklardan kaçabilmek için üreme ve göç modellerini değiştiriyor.

Trends in Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, hayvanların vücut büyüklüklerine dair müze kayıtlarını analiz eden bilim insanları, türlerin kısa süre içerisinde büyüdüğüne dair çok sayıda örnekle karşılaştı.

Deakin Üniversitesi'nden Sara Ryding, daha önce "şekil değişiminin" genellikle doğal ortam ve beslenmeye atfedildiğini ancak bu değişimlerde ortak faktörün iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Ryding, iklim değişikliğinin hayvanlar üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu ve bazı türlerin buna uyum sağlayamayacağını ifade etti.

Değişim en çok kuşlarda görüldü

Araştırmacılar şekil değişiminin en çok örneğini kuşlarda saptadı. Örneğin Avustralya papağanlarının gagaları 1871'den bu yana yüzde 4 ila 10 arasında büyüdü.

Memelilerde de değişim söz konusu oldu. Örneğin Alaska'da görülen sivri farelerin kuyruk ve bacakları 1950'lerden bu yana ciddi biçimde büyürken yuvarlak kanatlı yarasaların kanatları yüzde 1,64 kadar büyüdü.

Araştırmacı Sara Ryding, hayvanların şekil değişiminin ekolojik sonuçları konusunda emin olunamadığını söyledi.

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