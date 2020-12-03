Avrupa tüketici hakları kuruluşu Euroconsumer, Apple'a karşı İspanya ve Belçika'da hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Dava, Apple'a karşı iPhone modellerinin planlı biçimde değerini yitirttiği gerekçesiyle açıldı.

Apple'ın haksız ve yanıltıcı ticari uygulamalara giriştiği iddia edilerek, davanın, iPhone 6, 6 Plus, 6S ve 6S Plus modellerini kapsadığı belirtildi.

4 model sahiplerine 60'ar euro tazminat talebi

Apple'dan Belçika ve İspanya'da söz konusu model sahiplerine 60'ar euro tazminat talep edildi, benzer hukuki süreçler İtalya ve Portekiz'de de başlatılacak.

Apple, geçtiğimiz günlerde ABD'de eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen bir davada 113 milyon dolar ödemişti.

Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Apple, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.