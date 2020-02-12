Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Amsterdam'da postanede art arda iki patlama
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'nın Amsterdam kentindeki bir posta ofisinde art arda iki patlama meydana geldi.
Reuters'ın haberine göre Hollanda'nın Amsterdam kentindeki bir posta ofisinde art arda iki patlama yaşandı.
Polis, patlamanın bombalı mektuptan kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.
İlk belirlemelere göre iki patlamada da yaralanan olmadı.
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